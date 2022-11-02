الحامي: لم يتبق إلا مادتان بالقاعدة الدستورية “عالقتان”.. سيتم مناقشتهما في جلسة اليوم الأربعاء

قالت عضو المجلس الأعلى للدولة “نعيمة الحامي” إن المجلس رفع جلسته أمس الثلاثاء المقررة لمناقشة بنود القاعدة الدستورية إلى جلسة اليوم الأربعاء لاستكمال المشاورات، لافتة إلى أنه لم يتبق إلا مادتان عالقتان محل خلاف لم يحسم النقاش حولهما بعد..

وأوضحت ” الحامي” في تصريحات صحفية ، أن من بين مادتي الخلاف تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية وبعدد أعضاء مجلسي النواب والأمة، فهل سيتم الاختيار وفق الأقاليم الثلاثة أم حسب الكثافة السكانية، والأخرى خاصة بشروط الترشح للرئاسة والمتعلقة بالجنسية والعسكريين..

كما أشارت الحامي إلى أن جلسة اليوم “الأربعاء” باعتبارها معلقة ستعقد بمن حضر من الأعضاء، لافتة إلى أنه في حال تم الفراغ من مناقشة بنود القاعدة الدستورية سيتم استعراض بند تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية ومن تم الانتقال إلى البند الثالث وهو مناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية..