حفتر يهدد بـ«حرب فاصلة» لتحرير ليبيا من الوجود التركي

صعد المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، من نبرة تهديداته تجاه تركيا، وهدد مجدداً بشن ما وصفه بـ«حرب فاصلة لتحرير البلاد من التواجد العسكري لتركيا والمرتزقة الموالين لها».

وقال حفتر في كلمة ألقاها مساء أول من أمس، بمناسبة زيارته لمدينة الجفرة: «إذا فشلت كل المساعي السلمية لخروج المحتلين، فليس أمامنا إلا أن نخوض معركة تحرير فاصلة دون تردد، مهما كلفت من ثمن ووقت، وبكل ما أوتينا من قوة وإرادة».

وأضاف حفتر في إشارة إلى تركيا أن «الداعي للحرب هو من أنزل عساكره ومرتزقته طمعاً في ثرواتنا، وعقد صفقات العار مع من باعوا شرفهم»، مشدداً على أن الليبيين «ليسوا دعاة حرب، بل دعاة سلام وتعاون بين الشعوب بعلاقات الاحترام، وحسن النوايا والمصالح المشتركة». موضحاً أن الجفرة «سجلت في التاريخ فصولاً مشرفة من الجهاد ضد المستعمرين، وقاومت الحكم العثماني المتخلف الجائر البغيض»، ومعتبراً أن التجارب القاسية «لا تؤدي إلا إلى المواجهة مع الشعب، وتحدي إرادته… وسنحرص على الموت أكثر من حرصهم على الحياة، وكل شبر من ليبيا خط أحمر أمام المطامع الاستعمارية».

وتابع حفتر بنبرة متحدية: «لن نسمح بأن تصبح ليبيا مرتعاً للقوى الاستعمارية الساعية لعلاج أزماتها المتفاقمة من ثروات الليبيين»، لافتاً إلى أن «كل المسارات السابقة وصلت بنا إلى طريق مسدود، ولم يعد بوسعنا إلا الاعتماد على أنفسنا لتقرير مصيرنا بإرادتنا الحرة، مع كامل تقديرنا لكل الجهود المحلية والدولية».

في سياق ذلك، اتهم حفتر بعض الأطراف، التي لم يحددها، بالسعي «لإدارة الأزمة دون حلها، وإطالة عمرها بحجج واهية ومبادرات مشبوهة»، وقال بهذا الخصوص: «لن نسمح باستمرار هذا العبث المخجل، والتفريط في شبر واحد مهما كلفنا».

معلناً الاقتراب من «وضع النقاط على الحروف، واتخاذ القرار الحاسم بإرادة شعبية خالصة لتحديد المسار نحو استعادة الدولة، وبناء مؤسساتها». كما حث الليبيين على «التمسك بحق تقرير المصير، وعدم الاعتماد على أي إملاءات خارجية، وضمائرنا الحية ودماء شهدائنا وجرحانا لا تسمح لنا أن نبيع الوطن، مقابل ما في الدنيا من كنوز».

وتابع حفتر ليؤكد أن «التجارب المتنوعة شكلاً، والمتكررة مضموناً، أثبتت أن أي توجه للحل الشامل، يتم تجاهل قبوله من الشعب لن يكتب له النجاح»، وحذر من أن مثل هذه التجارب «لن يترتب عنها إلا إضاعة الوقت والجهد، وتفاقم الأزمة والمعاناة، من مبدأ أنه لا نيابة في تقرير المصير… وقد علمتنا التجارب القاسية خلال السنوات العشر الماضية أن فرض النيابة في تقرير المصير يعني السير في طريق مسدود».

ورغم ذلك، شدد حفتر على أنه «من واجبنا تسهيل مهام المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إذا ما لمسنا في مساعيه الجدية، والإخلاص والصراحة والشفافية والانحياز التام لمصلحة الشعب الليبي، والالتزام بما تعهد به، وعدم التأثر بالضغوط الخارجية»، موضحاً أن المشهد الليبي اليوم يختلف عما كان عليه بالأمس».

وتزامنت هذه التصريحات مع احتفال أقامته السفارة التركية بأحد فنادق العاصمة طرابلس، بمناسبة الذكرى الـ99 لإعلان تأسيس الجمهورية التركية، بمشاركة الجنرال عثمان إيتاجي قائد القوات التركية في المنطقة الغربية، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، وعدد من مسؤولي المجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وقياداتها العسكرية.

من جهة ثانية، تفقد مختار الجحاوي، آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، «السرية 60» بمدينة الزاوية للوقوف على مدى جاهزيتها، ومتابعة تنفيذ المهام الموكلة إليها، فيما أعلن جرحى ميليشيات «بركان الغضب» في المدينة إغلاق مدخل المدينة بسواتر ترابية، لمطالبة حكومة الدبيبة بصرف تعويضات مالية لاستكمال علاجهم.

إلى ذلك، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إنه ناقش مساء أمس بمقر إقامته في الجزائر مع رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، آخر التطورات التي تشهدها ليبيا، وخصوصاً الوضع السياسي والاقتصادي والأمني، وسُبل دفع العملية السياسية في ليبيا للوصول للانتخابات، وأهمية مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وكان المنفي قد وصل في وقت سابق إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في أعمال الدورة العادية (31) لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، حيث استقبله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

في سياق قريب، قالت السفارة الفرنسية في ليبيا إن اجتماع وفد فرنسا، الذي ضم بول سولير مبعوثها الخاص، ومصطفى مهراج سفيرها لدى ليبيا، مع فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان الليبي، تناول ضرورة استكمال القاعدة الدستورية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، بما يتوافق مع رغبة ليبيا. موضحة أن الوفد ناقش أيضاً مع عبد الله اللافي، نائب المنفي، الاستقرار والمصالحة، استكمال القاعدة الدستورية، والانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأهمية عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والحوار الاقتصادي، مشيرة إلى اجتماع مماثل مع المشري تناول أهمية الحوار بين مجلسي النواب والدولة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل سريع وفق تطلعات الليبيين.

بدورها، بثت السفارة الأميركية في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، مقطعاً مصوراً عبر موقع «تويتر» للقائم بأعمالها ليزلي أوردمان، بمناسبة انتهاء زيارته للمدينة، حيث أشاد بما وصفه «تجربة الضيافة الليبية الدافئة»، لافتاً إلى أنه استمع لعدد من قصص النجاح من الشباب الليبي خلال تلك الزيارة.