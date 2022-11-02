نقابة المهن الطبية تدعو أعضائها لتنظيم وقفات احتجاجية في كل ليبيا

دعت النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة أعضائها بجميع ربوع ليبيا إلى المشاركة في تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل الموافق 6 من نوفمبر الجاري.

وأكدت النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة، في بيان لها عبر صفحتها بفيسبوك، أن الهدف من تنظيم الوقفة الاحتجاجية هو تضامن مع زملائهم في المنطقة الغربية من أجل تفعيل قرار 885 والمطالبة بحقوقهم.

وعقدت لجنة التنسيق بالنقابة العامة للمهن الطبية المساعدة اجتماعا لمتابعة خطوات ما سيتخذ من إجراءات فى حالة عدم استجابة الجهات المعنية بشأن تنفيذ القرار 885 وحقوق المهنيين للمهن الطبية المساعدة.