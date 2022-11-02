الفريق التميمي يجري زيارة تفقدية لقاعدة الجفرة الجوية

الوطن|رصد

صرحت إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة أن مدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي أجرى زيارة تفقدية إلى قاعدة الجفرة الجوية.

وقالت الإدارة، في منشور لها بفيسبوك، إن الفريق التميمي اطلع على ما تم إنجازه من تطوير وتحديث وصيانة لعدد من الطائرات المقاتلة بمختلف الأنواع، وذلك عملا على متابعة تطوير قدرات القوات المسلحة ومن بينها قوات السلاح الجوي.

وأضافت الإدارة أن ذلك جاء ضمن الجولة التي يقوم بها الفريق بمنطقة الجفرة، مشيرة إلى زيارته لعدد من الوحدات العسكرية، حيث اطلع على عدد من الطائرات التي تم إعادتها للخدمة، وكان في استقباله رئيس أركان السلاح الجوي وآمر القاعدة وعدد من ضباط السلاح الجوي خلال هذه الزيارة.