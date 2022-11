ليبيا – استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الإثنين عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وذلك بمقر إقامة أبو الغيط في العاصمة الجزائرية التي تحتضن القمة العربية الحادية والثلاثين في الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل.

جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، صرح بأن أبو الغيط جدّد خلال المقابلة الترحيب بالمبعوث الأممي، وأكد دعم جامعة الدول العربية لمهمته، وقدّم عرضًا لعناصر الموقف العربي من الملف الليبي، لا سيما ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وأهمية الشروع بإتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق.

كما جدد أبو الغيط المطالبة بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية.

وأوضح رشدي أن المبعوث الأممي وضع الأمين العام في صورة التحركات واللقاءات التي أجراها منذ وصوله إلى ليبيا في 14 أكتوبر الجاري، مع الفاعلين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين الليبيين وممثلي المجتمع المدني، لفهم أفضل للأوضاع الحالية والحلول الممكنة، وكذا إحاطته الأولى أمام اجتماع مجلس الأمن، الذي عُقد في 24 أكتوبر الجاري، وكُرس لمناقشة الحالة في ليبيا، وانتهى إلى التوافق حول تجديد ولاية البعثة الأممية في البلاد لمدة عام كامل.

وأشار المتحدث إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة العمل والتنسيق الوثيق، بين الجامعة العربية والمنظمة الأممية، من أجل إيجاد مسار للحل في ليبيا يفضي إلى إجراء الانتخابات وصيانة وحدة البلاد ومؤسساتها.​

Shares

The post أبو الغيط وباتيلي يشددان على ضرورة مواصلة العمل من أجل إجراء الانتخابات وصيانة وحدة ليبيا ومؤسساتها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية