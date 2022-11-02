المنقوش تبحث مع مسؤولة أميركية «تثبيت الاستقرار» في ليبيا

بحثت وزيرة الخارجية الليبية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، أمس، مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي يائيل لامبرت، سُبل تعميق العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة، فضلاً عن «تثبيت الاستقرار في البلاد، ودعم جهود الحل السياسي للوصول لإجراء انتخابات وطنية على قاعدة دستورية، وقوانين انتخابية عادلة ونزيهة».

وجاءت هذه المباحثات على هامش أعمال القمة العربية في الدورة الـ31 المنعقدة في الجزائر، حيث تتواجد المنقوش ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للمشاركة في هذا الاجتماع العربي، الذي ينعقد لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وفق سلسلة تغريدات على حساب وزارة الخارجية الليبية فب موقع «تويتر».

وأشارت المنقوش إلى «خطوات الحكومة في تجاه استعادة ليبيا لدورها ضمن المنظومة العربية، والتي تمثلها جامعة الدول العربية».