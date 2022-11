ليبيا – دعا المحلل الاقتصادي مختار الجديد الليبيين للخروج في مظاهرات للمطالبة بتخفيض سعر الصرف.

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “ينبغي أن تخرج المظاهرات في كل ليبيا ترفع مطلبًا واحدًا وحيدًا، وهو تخفيض سعر الصرف”.

Shares

The post الجديد يدعو الليبيين للخروج في مظاهرات والمطالبة بتخفيض سعر الصرف first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية