ليبيا – كشفت مصادر مسؤولة من المؤسسة الوطنية للنفط لـ”العربي الجديد” أن مشروع غاز المتوسط الذي تقوده شركة “إيني” الإيطالية قد أصبح في مرحلة جهوزية الانطلاق وبتكلفة 8 مليارات دولار.

المصادر أعلنت أن المشروع يبدأ العام المقبل، وأن “إيني” ستموّله كاملًا، وأن الدراسات الأولية بينها وبين مؤسسة النفط أعطت مؤشرات إيجابية جدًا.

