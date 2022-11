لنقي: لن تتجاوز قرارات قمّة الجزائر بشأن ليبيا أكثر من توصيات بالصّبر وضبط النفس

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي إن القمّة العربية المقرّر عقدها الثلاثاء في الجزائر لن تأتي بجديد فيما يتعلّق بالوضع السياسي، نظرًا للخلافات العربية حول القضايا السياسية في البلاد.

لنقي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أوضح أنّ وقوف بعض الدول خلف الأطراف المتصارعة على السلطة والمال واختلاف مصالحهم السياسية والاقتصادية في ليبيـا يحول دون وجود حتى بارقة أمل لخروج القمّة بنتائج مرضية بشأن الملف الليبـي.

وتوقع لنقي ألّا تتجاوز قرارات قمّة الجزائر أكثر من توصيات بالصّبر وضبط النفس إلى أن يرزق الله ليبيا برجال دولة مخلصين.

