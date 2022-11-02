بن شرادة: لا يمكن الذهاب إلى الانتخابات في ظل حكومتين

أكد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أنه لا يمكن الذهاب إلى الانتخابات في ظل حكومتين وانقسام حقيقي.

وقال بن شرادة في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “سنُناقش في جلسة اليوم الأربعاء ملف توحيد السلطة التنفيذية، كما سنناقش التقرير النهائي للجنة المناصب السيادية وهناك حوالي 71 عضوَا سيحضرون الجلسة”.

وأضاف “لن يتم التصويت على المناصب السيادية في جلسة اليوم، ويجب أن تكون السلطة التنفيذية قوية واحدة حتى تشرف على الانتخابات”.

وتابع “قرار الأمم المُتحدة الأخير يشير إشارة واضحة إلى أنه لابد أن تكون هناك حكومة واحدة قوية، تبسط سيطرتها على كامل ليبيا”.