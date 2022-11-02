شركات تونسية تبدي رغبتها في استئناف عملها بليبيا

قال سفير جمهورية تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، إن بعض الشركات التونسية، التي لها مشاريع متوقفة في ليبيا، ترغب في العودة واستئناف عملها، ومنها «سومترا» المملوكة للدولة.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي، بديوان الوزارة أمس الثلاثاء، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وطلب السفير التونسي اجتماع مشترك بين وزارة التجهيز والإسكان التونسية، ووزارة الإسكان وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق؛ لمناقشة إمكانية عودة هذه الشركات واستئناف العمل بالمشاريع المتعاقد عليها.