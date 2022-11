الشركسي: لا يمكن الذهاب للانتخابات في ظل وجود حكومتين

ليبيا – أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أنه لا يمكن الذهاب للانتخابات في ظل وجود حكومتين، بالتالي لا بد من حكومة موحدة قادرة على بسط سيطرتها على كل البلد.

الشركسي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إنه لا بد من حكومة واحدة يسهل مراقبة مصروفاتها وتحركاتها.

ونوّه إلى أن التشرذم والتشظي يُعرض البلاد لمخاطر داخلية كالتضخم والفساد، وخارجية كالاستغلال من بعض الدول كالاتفاقية التركية.

