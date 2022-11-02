430 ألف دينار ثمن صقر “بحرية” في مزاد طبرق لعلاج الطفلة “جيهان”

أخبارليبيا24- خاص

بيع في مدنية طبرق ضمن “مزاد طبرق الخير” لبيع الصقور “بحرية” بمبلغ 430 ألف دينار خصص ثمنها لعلاج الطفلة جيهان التي تعاني من مرض الوكيمياء (سرطان الدم).

وقال أحد أعضاء لجنة المزاد محمد خطاب ميكائيل لـ”أخبارليبيا24″ :”فتح المزاد الخيري لمدينة طبرق لبحرية أطلق عليها (بحرية جيهان) الطفلة التي تعاني سرطان الدم، والبالغة 5 سنوات”.

وأضاف ميكائيل :”البحرية تبرع بها فاعل خير لايزيد ثمنها الحقيقي عن 45 ألف دينار على أن يتم عرضها في المزاد الخيري والسعر الأعلى الذي تتحصل عليه البحرية سيمنح لعلاج الطفلة جيهان”.

وأشار إلى أنه تم فتح المزاد بمبلغ 50 ألف دينار وبدأ التجار يتنافسون على رفع السعر، مؤكدًا أن المزاد استمر لمدة 3 ساعات ومن تاجر إلى تاجر ومن سعر إلى سعر حتى وصل سعرها إلى 430 ألف دينار.

وأفاد عضو اللجنة أن هذا السعر يعتبر أعلى سعر يسجل في ليبيا لمزاد علني خيري لهذه الطيرة البحرية.

وأوضح ميكائيل :”طول الطيرة 14.8 وعرضا 15 ووزنها كيلو وخمسة جرام، وسيمنح المبلغ إلى أسرة الطفلة جيهان لعلاجها ضد هذا المرض الذي يكلف أسرتها 13 ألف دينار شهرياً”.

ولفت عضو اللجنة إلى أن الأسرة قامت بعرض منزلها للبيع حتى يتم علاج ابنتهم جيهان، موضحًا أن فاعل خير تبرع بتكاليف دراسة الطفلة من الصف الأول ابتدائي حتى نهاية المرحلة الثانوية”.

وذكر ميكائيل أن فكرة المزاد الخيري تمنح لفعال الخير مساعدة المحتاجين بطريقة رائعة وتنافس شريف وقال :”المزاد مستمر ومن يريد بيع الطيور بأعلى الأسعار يتصل بنا”.