بويصير: “نتنياهو” سياسي بارع

أثنى محمد بويصير المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، على رئيس الكيان الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو ، واصفًا إياه بـ «السياسي البارع».

وقال بويصير في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “غالبا سيعود «نتنياهو» للحكم ويثبت انه سياسي بارع”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن تحالف أحزاب اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو حصد 62 مقعدا في انتخابات الكنيست مما يمهد الطريق أمام عودته السياسية وفترة ولاية سادسة قياسية في السلطة.

ويدور الكيان الإسرائيلي في حلقة مفرغة، من التوتر السياسي، وعدم الاستقرار، منذ عام 2019، بعدما اُتهم بنيامين نتنياهو، أطول رئيس وزراء في الخدمة، في تاريخ الكيان، بالرشوة، وخيانة الأمانة، وهي الاتهامات التي ينفيها، نتنياهو.

وأجبر نتنياهو على ترك منصبه في منتصف عام 2019، بعدما تحالف يائير لابيد، بشكل مفاجيء مع اللبيراليين، واليمينيين، والأحزاب العربية، ونجح في تشكيل حكومة جديدة.