قزيط: لن تكون هناك قرارات ملزمة للأطراف الليبية خلال قمة الجزائر

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط أن ما طالب به وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بضرورة إبعاد حكومة تصريف الأعمال عن إدارة المرحلة الانتقالية هو رأي ليبي وليس مصريً، وهو موجود في الشارع الليبي ويتبناه مجلس النواب.

قزيط وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الإثنين، قال: “بعد تكرار الخلافات بين حكومة الدبيبة والخارجية المصرية من المتوقع أن تقوم الحكومة المصرية بحملة ضغوطات وحصار عربي ضدها، لكن هذا سيتم بعد انتهاء القمة وليس خلالها”.

ورأى أن الصدام بين شكري ووزيرة الخارجية في حكومة نصريف الأعمال نجلاء المنقوش لن يسبب فشل القمة العربية كون الجزائر ستمنع حدوث ذلك.

كما أكد أن الجزائر ستمنع أي قرارات ضد حكومة الدبيبة كونها ما زالت داعمة لها، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر وليبيا أكبر بكثير من مجرد مماحكات في فترة عارضة.

قزيط نبه إلى أن القمة العربية ليست حاسمة دائمًا في القضايا الشائكة؛ لذا لن تكون هناك قرارات ملزمة للأطراف الليبية.

