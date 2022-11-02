النهر الصناعي: وجدنا أكثر من 4000 وصلة غير شرعية خلال عام 2022

الوطن| رصد

قال مدير مكتب الإعلام في جهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي، إنّ الجهاز وجد أكثر من 4000 وصلة غير شرعية خلال عام 2022، إضافة إلى إيجاده 176 بئرا في منظومةالحساونة وسهلجفارة خارج الخدمة.

وأضاف الساعدي، في تصريحات صحفية، أنّ الجهاز لم يسجّل أيّ اعتداءات خلال العام الحالي، مؤكّدًا أنّه “تمت إزالة المباني العشوائية المقامة على مسارات أنابيب مياه النهر وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية”.

وتابع الساعدي: “سنطلق حملة في بنغازي وأجدابيا لإزالة الوصلات غير الشرعية”، مؤكّدًا أنّ أعمال التنفيذ في مشروع غدامس-زوارة-الزاوية ما زالت متوقفة فيه جراء خروج المقاولين من البلاد عام 2011 على الرغم من إنجاز 80% من المشروع.

وأردف الساعدي: “محطة “الضخ” في منطقة القرضابية-السدادة التي تربط بين المرحلة الأولى والثانية من مشروع النهر سيتم تشغيلها مطلع نوفمبر بحضور المقاول الألماني الذي خرج قبل 10 سنوات”، منوّهًا إلى أنّ الدولة لم تهتم بجهاز النهر الصناعي وأنها أوقفت عنه التمويل “على الرغم من إلزام قانون 10 لعام 1982 هذه الجهات العامة بتمويله”.