بن قدارة: الإيرادات النفطية ستتراوح بين 35 و37 مليار دولار بنهاية العام الحالي وهي الأعلى منذ 2013

ليبيا – قال فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إن ليبيا توصلت إلى اتفاق مع شركتي “إيني” و”بي.بي” للبدء بالحفر وإنتاج الغاز من حقل بالبحر المتوسط، موضحًا أن حقل الغاز يشبه حقل ظهر المصري، لكن باحتياطات أكبر.

بن قدارة في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية” على هامش معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول “أديبك 2022″، الإثنين، رأى أن شركة إيني الإيطالية ستضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقل الغاز الطبيعي في غرب ليبيا.

وأوضح أن حجم الاحتياطيات المتواجدة بالحقل سيتم الإعلان عنها بعد البدء بعمليات الإنتاج، ولكن احتياطيات بلاده المؤكدة من الغاز بشكل عام تتجاوز 80 تريليون قدم مكعب.

وتوقع أن تحقق بلاده إيرادات نفطية تتراوح بين 35 و37 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وهي الأعلى منذ 2013.

بن قدارة أكد أن ليبيا بحاجة لاستثمارات بقيمة 4 مليارات دولار سنويًا للحفاظ على حجم الإنتاج النفطي لديها، بهدف تحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات في الحقول النفطية.

وبحسب بن قدارة، فإن البلاد تعمل على خطة لزيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل، إلا أن حجم الاستثمارات اللازمة للوصول إلى المستهدف لم يتحدد بشكل دقيق، ولكنه سيتراوح من 4 إلى 5 مليار دولار سنويًا.

وعن التمويل، أوضح بن قدارة أن جزءًا من الخطة سيتم تمويله من الحكومة بشكل مباشر وبدعم من المركزي، وجزءًا سيتم تمويله عن طريق الاستثمارات بالبنية التحيتة، وجزءًا آخر من الشركاء الأجانب.

