استقرار حالة الطقس واحتمال سقوط أمطار على بعض المناطق

الوطن| رصد

أظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، استقرار حالة الطقس على معظم المناطق.

وبحسب توقعات المركز، تتكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الشمال الشرقي وبعض المناطق الممتدة من مصراتة إلى سرت، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و28 درجة مئوية على جميع المناطق.

وتكون الحرارة على النحو التالي:

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على بعض المناطق الممتدة من مصراتة إلى سرت، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد

تتكاثر السحب من حين إلى آخر، خصوصا على مناطق الخليج، يتخللها سقوط أمطار خفيفة أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.