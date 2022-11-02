غويلة: الشيخ الكناني أخبرنا أن  “الغرياني” هو  فخر وسيد وإمام “المذهب المالكي”

أكد عبد الباسط غويلة، عضو مركز بحوث دار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن شيخه الغرياني فخر وسيد المذهب المالكي.

وكتب غويلة على حسابه على فيسبوك قائلًا، نقلاً عن الشيخ الشريف الحسن الكتاني؛ “لو كنت صغير العقل قليل الفهم لقلت: أين المالكية مما يحدث في بلاد المغرب من منكرات وتطبيع مع الأعداء؟ أين هم من تعطيل شرع الله؟ أين هم من الكوارث التي تحصل؟ ولكني أعلم أن ورثة الإمام مالك هم كل عالم صادق وليسوا هم بالضرورة الرابطة الفلانية أو المجلس العلمي العلاّني. بل ولا الفقيه فلان والشيخ علان”. على حد قوله.

وتابع؛ “ويكفي أن في المالكية اليوم فخرهم وسيدهم وإمامهم شيخنا العلامة الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، الذي ألف ودرّس وصدع بالحق وثار على الظلم وأفتى في عظيم النوازل. ومثله ثلة من كبار أصحابه. وكذلك كثير من أهل البلاد المغربية كلها”. بحسب كلامه.