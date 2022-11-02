بدء صيانة شارعي «البيبسي» و«معسكر 302» في بنغازي

تبدأ بلدية بنغازي أعمال صيانة لشارعي «البيبسي» و«معكسر 302» بمنطقة بوعطني.

ويأتي ذلك ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تجهيز حديقة في منطقة المحيشي

كما تعكف البلدية على تجهيز الحديقة الثالثة بمنطقة المحيشي، التي تمتد على مساحة عشرة آلاف متر.

– بلدية بنغازي تنفذ حديقة ثالثة في منطقة المحيشي

وستزود البلدية الحديقة بنافورة مياه وألعاب للأطفال، كما تستكمل حاليا أعمال المرافق، وذلك ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار أيضا.

جانب من أعمال رصف وإعادة تأهيل الشارعين

جانب من أعمال رصف وإعادة تأهيل الشارعين