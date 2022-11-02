اعتماد نتائج الدور الثاني للتعليم الأساسي بنسبة نجاح 58.07%

العنوان-طرابلس

أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة، موسى المقريف، اعتماد نتائج امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في الداخل بنسبة نجاح 58.07%.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، اعتمدت نتائج امتحانات الدور الثاني للتعليم الأساسي في المدارس الليبية بالخارج بنسبة نجاح 39.29%.

وبلغت نسبة النجاح في نتائج الدور الثاني للشهادة الثانوية القسم العلمي بالخارج 53.87%، والشهادة الثانوية القسم الأدبي 80%، والنسبة العامة لامتحانات الثانوية العامة بالخارج 54.84%.

وشهد المؤتمر إعلان العشرة الأوائل في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي على مستوى البلاد، وأوائل شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علـى مستوى 13 دائرة في منظومة مكاتب الامتحانات بالبلديات.