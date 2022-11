حبس مدير سابق لوكالة مصرف شمال أفريقيا لسحبه أكثر من 2 مليون دينار من حساب وزارة العمل

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لوكالة مصرف شمال أفريقيا السلاوي لتزويره ثلاثة صكوك مصرفية استعملت في سحب مليونين وثمانمئة ألف دينار من حساب وزارة العمل والتأهيل لدى مصرف ليبيا المركزي.

مكتب النائب العام اشار إلى أن التحقيق الابتدائي أثبت صحة واقع استيلاء مدير الوكالة على تسعمائة وستين ألف دينار، بتعمده إدخال صك مصرفي مزور في منظومة العمل، لغرض تحقيق منفعة مادية غير مشروعة، ثم توجَّهت إرادته نحو إجراء تحويلات مصرفية متتابعة لغرض تمويه أصل المتحصَّلات وتصعِيب تتبُّعها، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.

