رابط نتيجة الدور الثاني الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2022 بالداخل والخارج وشهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي بالخارج

اِعتمد وزير التّربية والتّعليم الدكتور “موسى المقريف” ومُدير المركز الوطني للامتحانات المُكلَّف المُهندس “محمود الفالي” صباح اليَوم نتِيجة الدور الثاني لاِمتحانات شهادة إتمام مَرحلة التّعليم الأساسي للمَدارس الليبية بالداخل بنسبة نجاح بلغت58.07% ونتيجة الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي للمدارس الليبية بالخارج بنسبة بلغت 54.84% ونتيجة شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي للمَدارس الليبية بالخارج بنسبة 39.29% للعام الدِّراسي 2021- 2022م.

وَحضر اِعتماد النتيجة وزير التّعليم العالي الدكتور ” عمران القيب” ووكِيل الوزارة لشؤون المُراقبات الدكتور “مُحسن الكبير” ومُدير مصلحة المرافق التّعليمية المُهندس “علي القويرح “وعَدد من مُديري الإدارات والمَكاتب بالوزارة.

وبلغ عَدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مَرحلة التّعليم الأساسي لهذا العام (58678) طالب وطالبة، نجح منهم (34075)، وتحصل (206) على تقدير ممتاز، و(4798) على تقدير جيّد جداً، و(18395) على تقدير جيّد، و(10676) على تقدير جيّد، فيما بلغ عَدد الرَّاسبين (24603).

وبلغ عَدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مَرحلة التّعليم الأساسي القسم الديني لهذا العام (14) طالب وطالبة، نجح منهم (6) على تقدير جيّد، و(3) على تقدير مقبول، فيما بلغ عَدد الرَّاسبين (5).

فيما بلغ عدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الثاني لمَرحلة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي بالمدارس الليبية بالخارج (168) تلميذ وتلميذة، و تحصل (4) على تقدير ممتاز، و(17) عَلى تقدير جيّد جداً، و(34) على تقدير جيّد، و(11) على تقدير مقبول، فيما بلغ عدد الرَّاسبين (102).

وَبلغت نسبة نجاح اِمتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي للمدارس الليبية بالخارج ( 53.78% ) للقسم العلمي، لعدد (119) طالب وطالبة تقدَّموا للامتحانات تحصل منهم (1) على تقدير ممتاز، و (19)على تقدير جيّد جداً و(37) على تقدير جيّد، و(7) على تقدير مقبول، وبلغ عدد الرَّاسبين (55).

فِيما بلغت نسبة النجاح بالقسم “الأدبي ” ( 80%)، و لعدد (5) طالب وطالبة تقدَّموا للامتحانات تحصل منهم (2) على تقدير جيّد جداً و(2) على تقدير جيّد، وبلغ عدد الرَّاسبين طالب واحد.