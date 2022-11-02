السيسي وتبون يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بأقرب وقت وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة

توافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون على ضرورة الدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا خلال أقرب وقت، إضافة إلى الحفاظ على المؤسسات الليبية الوطنية، وتحقيق الأمن والاستقرار، وصون وحدة وسيادة ليبيا، وتعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة بها، وتعظيم الجهود الدولية لإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.

واتفق الرئيسان على أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وجميع القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقاء على هامش القمة العربية في الجزائر، حسب بيان الناطق باسم الرئاسة المصرية على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

مناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواصلة الارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، حيث أكد الجانبان أهمية العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لتتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة، فضلا عن مواصلة التعاون والتنسيق العسكري والمعلوماتي بين البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، خاصة في ظل التحديات الأمنية المختلفة التي تفرضها المستجدات الإقليمية الأخيرة، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء.

– انطلاق أعمال القمة العربية الـ31 في الجزائر

وعلى صعيد أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة العربية الحالية، أكد السيسي، مساندة مصر الرئاسة الجزائرية في تنظيم القمة بما يدعم أطر وآليات العمل العربي المشترك ويخدم المصالح العربية، «لا سيما خلال تلك الفترة التي تشهد فيها المنطقة تحديات جسيمة غير مسبوقة»، معربا عن أمله أن تسفر قمة الجزائر عن توصيات ورؤى جدية تكلل الجهود المشتركة تحت مظلة الجامعة العربية، بما يليق بمكانتها ويسهم في تعزيز دورها في تسوية مختلف الأزمات بالمنطقة.