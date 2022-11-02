بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 02 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 02 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء لا تغير في حالة الطقس على اغلب المناطق، وتتكاثر السحب من حين لأخر على مناطق الشمال الشرقي وبعض المناطق الممتدة من مصراته إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق الممتدة من مصراته إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 27)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر خاصة على مناطق الخليج يتخللها سقوط أمطار خفيفة أحيانا.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21-26)مْ .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28) مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية .

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-27)مْ.

مدينة طرابلس

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