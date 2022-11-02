عاجل ليبيا الان

بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 02 نوفمبر 2022

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 02 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء لا تغير في حالة الطقس على اغلب المناطق، وتتكاثر السحب من حين لأخر على مناطق الشمال الشرقي وبعض المناطق الممتدة من مصراته إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق الممتدة من مصراته إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 27)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر خاصة على مناطق الخليج يتخللها سقوط أمطار خفيفة أحيانا.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21-26)مْ .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28) مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية .
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-27)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:15)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:26).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الأحوال الجوية المتوقعة ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأربعاء 2022-11- F-270- الشرقي وبعض احتمال سقوط أمطار مصراته لاتغيرفي حالة الطقس على وتتكاثر من مصراته احتمال سقوط أمطار .خفيفة اجدیر حة رت-سهل الجفارة جبل نفوسة- حالة :السماء صافية قليلة السحب تتکاثر المناطق الممتدة متغيرة الاتجاه معتدلة درجات الحرارة :القصوى تتراوح المناطق الخليج يتخللها سقوط أمطار خفيفة أحيانا. على :السماء تتکاثر حين شمالية :القصوى تتراوح (26-21) درجات صافية الساعة)51:11 (07:26) المتفرقة شمالية خفيفةإلى معتدلة السرعة درجات الحرارة :القصوى تتراوح مابين (52-82(م پرتاز حالة :السماء صافية الرياح شمالية معتدلة .السرعة درجات الحرارة :لقصوى تتراوح مابين )52-72(م غروب شروق الشمس‏'‏

لا يتوفر وصف للصورة.

 

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك