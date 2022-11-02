 في القمة العربية بالجزائر.. «غوتيرش»: نتطلع لحل أزمة ليبيا 

أكد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، على استمرار عدم الاستقرار والنزاعات مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وقال غوتيرش، في كلمة له بالقمة العربية بالجزائر؛ إنه يتطلع إلى حل أزمة ليبيا وغيرها من أزمات المنطقة العربية

وأضاف؛ “إنني أتطلع إلى مواصلة عملنا مع الجامعة العربية لمواجهة التحديات في جميع المنطقة؛ من سوريا ولبنان واليمن إلى ليبيا والصومال والسودان”.

وأردف أنه “يستمر عدم الاستقرار أو النزاعات وتزداد الاحتياجات الإنسانية”، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة “نحو الحلول المتعددة الأطراف التي تلبي تطلعات الشعوب المشروعة في السلام والحرية والعدالة “.