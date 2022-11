البيوضي: ليبيا بحاجة لإنقاذ المستقبل واجتثاث الورم الذي ينال من جسدها

ليبيا – قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إنه في ظل تعثر الكتاب المدرسي ووصوله للطلاب، وتكدس التلاميذ في الفصول حيث وصل في بعض مدارس ليبيا لـ44 طالب في الفصل، وبعد خروج ليبيا من التصنيف العالمي لجودة التعليم، إنجاز آخر يضاف لحكومة “تدمير الحياة” بخروج ليبيا من تصنيف الجامعات الأفريقية.

البيوضي أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ليبيا بحاجة لإنقاذ المستقبل واجتثاث الورم الذي ينال من جسدها.

وأشار إلى أن التعليم هو أساس لبناء الدولة الوطنية ورافده الأساسي الثقافة وتعزيز الهوية الجامعة، بالتالي استمرار الوضع السياسي القائم هو كتابة لنهاية هذا الكيان وسيتلاشى لعقود قادمة.

