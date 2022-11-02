أحميد: الدبيبة يعتقد أن التواجد التركي في ليبيا شرعياً

الوطن| رصد

أكد المحلل السياسي، إدريس أحميد، أن وجود المرتزقة في ليبيا يعد معوقاً كبيراً لحل باقي المعضلات التي تعانيها البلاد.

وقال أحميد، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن حكومة عبدالحميد الدبيبة، منتهية الولاية تعتقد أن التواجد التركي في ليبيا شرعياً، وجاء بناء على اتفاق، لكن العديد من الأطراف الليبية تؤكد أن أنقرة تتدخل في الشأن الليبي.

وأضاف أن وزارة الخارجية لحكومة الدبيبة تعارض أي قرار يساوي بين التدخل التركي مع التدخلات الأخرى، بحجة أن التواجد التركي جاء وفق اتفاق.

وأشار إلى أن دعوات الكبرى لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لم تحقق أي شيء، وهو ما يشير إلى أن هذه الدول غير جادة في دعواتها.