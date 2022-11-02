السيسي وتبون يؤكدان على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، في أقرب وقت.

جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس السيسي، في القمة العربية، في #الجزائر، وفق بيان لرئاسة الجمهورية المصرية.

وتوافقت رؤى السيسي وتبون بشأن أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا.

واتفقا الطرفان على أهمية تعظيم الجهود الدولية، لإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وشهد اللقاء التأكيد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الليبية الوطنية، وتعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.