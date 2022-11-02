السيسي: الأخطار التي تواجه أمننا العربي واحدة

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، إن الشارع العربي يتطلع لتحقيق التكامل بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة، لافتا إلى أن “الأخطار التي تواجه أمننا العربي واحدة”.

وفي كلمته خلال الدورة الـ 31 للقمة العربية في الجزائر، قال السيسي أن تسوية الأزمات العربية والتعاطي مع التحديث الدولي يتحقق بالتكامل، مؤكدا أن الأمة العربية تمتلك المقومات اللازمة لمستقبل أكثر استقرارا، و”لدينا من المشتركات ما يكفل تحقيق التكامل وتجاوز خلافاتنا”.

الإرهاب

وطالب الرئيس المصري بضرورة نبذ أي محاولة لتوفير غطاء سياسي للإرهاب، وأضاف “نواجه تحدي الطائفية والتعصب وانتشار التنظيمات المسلحة والميليشيات المدعومة من بعض القوى.

وفيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية، قال السيسي “قدرتنا على العمل الجماعي لتسوية القضية الفلسطينية ستظل معيارا لمدى تماسكنا. ولفت إلى أن المبادرة العربية تعيد للفلسطينيين دولتهم وتنهي أزمة اللاجئين.

ليبيا

وفي الشأن الليبي، أكد على رغبة مصر في التوصل لتسوية سياسية في ليبيا بقيادة ليبية خاصة. “نطلع لدعكم في مساعينا الحالية للتسوية في لييببا دون تدخلات خارجية، مخاطبا القادة العرب.

وأضاف قائلا “ما زلنا في حاجة إلى مزيد من العمل العربي الجماعي في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان”.

سد النهضة

ولم يغب ملف سد النهضة عن كلمة السيسي، داعيا إثيوبيا إلى إظهار حسن النوايا بشأن السد.

وقال السيسي: “نجدد التأكيد على أهمية الاستمرار في حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا اللازمين للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، والأخذ بأي من الحلول الكثيرة التي طُرحت عبر العديد من جولات المفاوضات، والتي تؤمن مصالح الشعب الإثيوبي الاقتصادية الآن ومستقبلاً، وتصون في الوقت ذاته حياة الشعبين المصري والسوداني”.

وأوضح السيسي أن تحدي الأمن المائي لا ينفصل عن تحديات أخري تواجهها المنطقة، وفي مقدمتها تغير المناخ الذي أصبح واقعاً مفروضاً على العالم.