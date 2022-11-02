الاتحاد الأفريقي: الوضع في ليبيا يتطلب وثبة قوية وشجاعة لمساعدة شعبها

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، أن الوضع في ليبيا يتطلب وثبة قوية وشجاعة لمساعدة شعبها للتغلب على أزماته بإرادته.

وقال فقي في تصريحات صحفية: “مجتمعاتنا تواجه اليوم تحديات صادمة تضر بشعوبها وتهدر طاقاتها، على خلفية الوضع في ليبيا والسودان والصومال، وهذه التحديات تتطلب وثبة قوية وشجاعة لمساعدة الشعوب الشقيقة في تلك البلدان للتغلب على صعابها المستعصية”.

وأضاف “الاتحاد الأفريقي يعتمد مقاربة في تلك البلدان وغيرها ترتكز على مبدأ حل أزماتها بالاعتماد على إرادة شعوبها بعيدا عن أشكال التضخم والسيطرة وهدر المصادر البشرية ومصادرة إرادة الشعوب”.