الارصاد: منخفض جوي وأمطار قادمة الاسبوع القادم على هذه المنــاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 02/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن اغلب تقع مناطق ليبيا تحت تأثير امتداد مرتفع جوي يساهم في استقرار العوامل الجوية على أغلب المناطق، بحيث تكون الحرارة معتدلة نهارا و تميل للإنخفاض ليلا وفي الصباح الباكر، تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (24-28)مْ، ولاتتجاوز (22 )مْ على مناطق الجبل الاخضر.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق سرت – الخليج وبعض مناطق الساحل الشرقي مع احتمال سقوط امطار خفيفة احياناً.

ومن المتوقع بحسب التقرير تغير الأجواء على مناطق شمال ليبيا الأسبوع القادم نتيجة اقتراب منخفض جوي من البحر الأبيض المتوسط يعمل على تكاثر للسحب وفرصة سقوط امطار متفرقة.

والله أعلـــــــــــــم.