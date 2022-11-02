مبعوث أممي: سيستمر اللاجئون والمهاجرون في الفرار من ليبيا

أكد فنسنت كوشتيل، المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة وسط البحر المتوسط أن المهاجرون سيستمرون في الفرار من ليبيا سواء تم إنقاذهم أم لا.

وقال «كوشتيل»، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، رصدتها وترجمتها «الساعة 24» “سواء أنقذتهم المنظمات غير الحكومية في البحر أم لا، سيستمر اللاجئون والمهاجرون في الفرار من ليبيا، كما يفعلون من تونس والمغرب”.

وأضاف أنه، “يجب إيجاد حلول تستند إلى المعايير القانونية المعمول بها، بما في ذلك الاعتبارات الإنسانية الأساسية، لإنزال أولئك الذين يتم إنقاذهم، في أماكن آمنة”.