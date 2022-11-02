«النهر الصناعي»: انخفاض الإمداد المائي على مدن الجبل والمسارين الشرقي والجنوبي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي انخفاض الإمداد المائي على مدن الجبل، والموجودة بالمسارين الشرقي والجنوبي، اليوم الأربعاء، نتيجة تذبذب التيار الكهربائي المغذي للحقل الشرقي لمنظومة «الحساونة – سهل الجفارة»

وانقطع التيار عن الحقل، قبل أن يعود مجدد، لتباشر غرف التحكم والتشغيل لحقلي الشرقي والجنوبي أعمالها بعد استقرار الكهرباء، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأفاد الجهاز بأنه سيعود الإمداد المائي إلى الوضع الطبيعى لمدينة طرابلس مساء اليوم.