توافق مصري جزائري بشأن إجراء الانتخابات وإخراج المرتزقة من ليبيا

العنوان-الجزائر

توافق الرئيسان المصري، عبدالفتاح السيسي، والجزائري، عبدالمجيد تبون، على ضرورة الدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا خلال أقرب وقت.

وبحسب بيان الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، توافق الرئيسان أيضا على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الليبية الوطنية، وتحقيق الأمن والاستقرار، وصون وحدة وسيادة ليبيا.

واتفق الطرفان على تعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة بها، وتعظيم الجهود الدولية لإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.

كما اتفق الرئيسان على أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وجميع القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقاء على هامش القمة العربية في الجزائر.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواصلة الارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لتتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة، فضلا عن مواصلة التعاون والتنسيق العسكري والمعلوماتي بين البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، خاصة في ظل التحديات الأمنية المختلفة التي تفرضها المستجدات الإقليمية الأخيرة، لاسيما في منطقة الساحل والصحراء.