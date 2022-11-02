تقارير: المدعي العام لـ«الجنائية الدولية» يقدم إحاطته حول ليبيا هذا الشهر

أكدت تقارير أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، سيقدم خلال الشهر الجاري إحاطة نصف سنوية أمام مجلس الأمن حول أنشطة المحكمة المتعلقة بليبيا.

وقال موقع «سكيوريتي كونسيل ريبورت»، التابع لمجلس الأمن الدولي، في تقرير له: “كان خان قد أطلع مجلس الأمن في 28 أبريل الماضي عن استراتيجية تحقيق جديدة في ليبيا تتضمن تخصيص موارد إضافية، وزيادة التواصل مع المتضررين من الجرائم وتعاون أكثر فعالية مع السلطات الليبية، وسلط الضوء على الحاجة المتزايدة للتركيز على مجالات معينة وتحديدا التحقيقات المالية والجرائم القائمة على النوع الاجتماعي وغيرها”.

وأضاف الموقع “نائبة المدعي العام نزهة شميم خان، زارت طرابلس من 20 إلى 23 يونيو الماضي، وأكدت التزامهم باستراتيجية متجددة للعمل في ليبيا، كما أوضح المدعي العام خلال إحاطة في 7 سبتمبر أن مكتبه أصبح رسميا عضوا في الفريق المشترك الذي يدعم التحقيقات في الجرائم ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا”.

وتابع “مجلس الأمن منقسم حول عمل المحكمة الجنائية الدولية، وألبانيا والبرازيل وفرنسا والجابون وغانا وكينيا وأيرلندا والمكسيك والنرويج والمملكة المتحدة دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين أن الصين والهند وروسيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ليست كذلك”.

واستطرد “معظم أعضاء المجلس أكدوا دعمهم في إحاطة أبريل للنهج الذي حدده، خان للعمل في ليبيا، ومع ذلك كان أعضاء مثل روسيا والهند أكثر انتقادا لدور المحكمة واستراتيجية المدعي العام، حيث قالت الولايات المتحدة: «إن عمل المحكمة هو عنصر حاسم في التزاماتها المشتركة بالمساءلة والسلام والأمن»”.