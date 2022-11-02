مطالبا بإخراج المرتزقة.. السيسي يطالب بتسوية سياسية في ليبيا دون إملاءات خارجية

العنوان-الجزائر

دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الدول العربية إلى دعم مساعي بلاده في ليبيا، للتوصل إلى تسوية سياسية في أسرع وقت، بقيادة وملكية ليبية، دون إملاءات خارجية؛ وذلك وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وخلال كلمته بالقمة العربية المنعقدة في الجزائر، اليوم الأربعاء، حث السيسي على احترام مؤسسات الدولة الليبية وصلاحياتها وفق الاتفاقيات المبرمة.

وطالب السيسي بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، خلال مدى زمني محدد.

كما طالب الرئيس المصري بإعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية وحل الميليشيات؛ بما يحول دون تجدد المواجهات العسكرية، ويعيد للبلاد وحدتها وسيادتها واستقرارها.