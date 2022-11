جوان: ديدننا هو التوافق ولن نفرط في أي فرصة للتقدم خطوة للأمام مع نظرائنا في البرلمان

ليبيا – رجح رئيس لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة الاستشاري عبد الله جوان أن تتعزز داخل مجلسي النواب والدولة الموافقات والتفاهمات التي تمت بالمغرب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

جوان أشار في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أن خطوات توحيد المناصب السيادية ليست بالهينة، وهي التي ستيسر بلوغ الهدف الأسمى وهو الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.

وأضاف جوان: “نحن بمجلس الدولة ديدننا هو التوافق ولن نفرط في أي فرصة للتقدم خطوة للأمام مع نظرائنا في مجلس النواب”.

