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فقي: ليبيا تحتاج إلى وثبة شجاعة لمساعدة مواطنيها

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، إن الأوضاع في ليبيا نتطلب وثبة قوية وشجاعة لمساعدة الشعب الليبي في التغلب على أزماته بإرادته.

وأضاف فقي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن مجتمعاتنا تواجه اليوم تحديات صادمة تضر بشعوبها وتهدر طاقاتها، على خلفية الوضع في ليبيا والسودان والصومال، وهذه التحديات تتطلب وثبة قوية وشجاعة لمساعدة الشعوب الشقيقة في تلك البلدان للتغلب على صعابها المستعصية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي يعتمد مقاربة في تلك البلدان وغيرها ترتكز على مبدأ حل أزماتها بالاعتماد على إرادة شعوبها بعيدا عن أشكال التضخم والسيطرة وهدر المصادر البشرية ومصادرة إرادة الشعوب.

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الوطن الليبية

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