غوتيريش: الانقسام الليبي يفتح الباب أمام التدخل الأجنبي غير العربي

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الأمم المتحدة تتطلع إلى حل أزمة ليبيا وغيرها من أزمات المنطقة العربية.

وأضاف غوتيريش في تصريحات على هامش القمة العربية المنعقدة حاليا في الجزائر، أن الانقسام يفتح الباب أمام التدخل الأجنبي غير العربي، وأمام الإرهاب، والتلاعب، والفتن الطائفية.

وأكد على تطلع المنظمة الدولية إلى مواصلة عملها مع الجامعة العربية، لمواجهة التحديات في جميع المنطقة، من ليبيا و سوريا و لبنان و اليمن إلى الصومال و السودان.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة نحو الحلول المتعددة الأطراف التي تلبي تطلعات الشعوب المشروعة في السلام والحرية والعدالة.