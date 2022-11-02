القمة العربية.. قيس سعيد يدعو إلى توحيد الموقف العربي بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن الوقت حان لتوحيد المواقف العربية حتى تستعيد ليبيا مكانتها وسورية عافيتها ويستعيد اليمن سعادته، مشددًا على الحاجة إلى إرادة مشتركة حقيقية لإيجاد حلول مشتركة لتجاوز كل المشكلات.

ودعا الرئيس التونسي، في كلمته بالقمة العربية بالجزائر ليل الثلاثاء، الليبيين إلى لم الشمل وتحقيق المصالحة الشاملة.

وأكد سعيد أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيًا، وهو ما جرى التأكيد عليه في الجزائر خلال اجتماع آليات دول الجوار الليبي في شهر أغسطس 2021 وما تبعها من مشاورات دورية في تونس بداية العام الجاري.

وأضاف الرئيس التونسي: “لا بُد أن نستشرف المستقبل معًا لحفظ أمننا القومي وسيادتنا واستقلالنا، وتجاوز كل التحديات والاستجابة لمطالب شعوبنا”.

وأردف سعيد قائلا: “إننا مدعوون إلى وضع رؤية جديدة لتوحيد الصفوف ونبذ الانقسامات، وإيجاد الحلول لأي خلاف بروح من المسؤولية العميقة”.

وتساءل الرئيس التونسي: “كيف لنا أن نطلب من الآخرين الدعم والمساندة حول قضايا نختلف نحن فيها ونفتقد فيها للرؤية الواضحة؟”.