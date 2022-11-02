المنفي: يجب فصل المال العام عن الصراع السياسي

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في القمة العربية المقامة في الجزائر، على ضرورة أن يوظف أي حوارٍ؛ لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وتحقيق هدفها في تعزيز الشرعية السياسية، عبر انتخابات برلمانية و رئاسية على أساس دستوري واضح، والابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة الانقسامات في ليبيا.

وقال المنفي إن الاستمرار في المراحل الانتقالية لا يُعبر عن تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته، ولا يخدم مصلحته في تحقيق الاستقرار الدائم، فلا يخفى عنكم أن المراحل الانتقالية تطيل عُمر الأزمات، وتساهم في تفاقمها، فضلاً عن أنها تقف حاجزاً أمام ممارسة الشعب الليبي لحقه الانتخابي.

وأضاف المنفي “نقود جهود المصالحة الوطنية وانتقال سلمي للسلطة، ويجب العمل في إطار وطني متوازن يضمن الانتقال السلمي للسلطة” ،وتابع يجب توظيف أي حوار نحو استكمال خارطة الطريق وإجراء الانتخابات، كما يجب فصل المال العام عن الصراع السياسي.