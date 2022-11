غازيني: لا خيار أمام باتيلي سوى الاستمرار بنهج متعدد المسارات لحل أزمة ليبيا

ليبيا- أجرى برنامج “أبيض وأسود” التابع لـ”مجموعة الأزمات الدولية” مقابلة إعلامية مع الخبيرة في الشأن الليبي “كلوديا غازيني” حول تطورات الأزمة الليبية.

المقابلة التي تابعتها وترجمت أبرز مضامينها صحيفة المرصد، أشارت خلالها “غازيني” لصعوبة مهمة باتيلي في ظل انقسام سياسي يتمثل في وجود سلطتين تنفيذيتين متنافستين ومؤسسة عسكرية غير موحدة ووضع مالي صعب نجم عن تنافس للسيطرة على موارد الدولة المالية.

وقالت “غازيني”: “من المؤمل أن يحافظ باتيلي على نهج متعدد المسارات لحل أزمة ليبيا وعلى رأسها السياسي التفاوضي والعسكري والمالي والجامع للمجتمع الدولي، ما يعني ضرورة استمرار الضغط باتجاه تشجيع الليبيين على التوصل لتسوية بشأن الخلافات المالية المتمثل بوجود مصرفين مركزيين متنافسين”.

وتابعت “غازيني” بالقول: “لم نشهد تقدمًا كبيرًا في توحيد القوات المسلحة والمدفوعات المالية لعناصرها، ما يحتم إيجاد معالجات لهذه الأمور في إطار المسار السياسي، فضلًا عن وجوب تعامل الأمم المتحدة مع معضلة مسودة مشروع الدستور قبل إيجاد سلطة تنفيذية جديدة أو العكس بالعكس”.

وأضافت “غازيني” قائلة: “ليس من الضروري الذهاب مع الخيار، أو إذا يمكن المضي في كلا الأمرين معًا، مع أهمية توحيد السلطة التنفيذية المنقسمة والتوصل لاتفاق وصولًا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، فيما لم يزل المجتمع الدولي منقسمًا بشدة في مواقفه من القضية الليبية”.

ترجمة المرصد – خاص

