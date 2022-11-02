المنفي يدعو إلى موقف عربي داعم لرحيل المرتزقة من ليبيا

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى موقف عربي داعم لرحيل المرتزقة من ليبيا.

وفي كلمته في القمة العربية، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي: “نقود جهود المصالحة الوطنية وانتقال سلمي للسلطة”.

كما دعي المنفي القمة العربية لموقف داعم لرحيل القوات الأجنبية من ليبيا، لافتا إلى أنه يجب العمل في إطار وطني متوازن يضمن الانتقال السلمي للسلطة.

وأشار المنفي، إلى أن الفترات الانتقالية تطيل عمر الأزمات وتفاقمها، ويجب توظيف أي حوار نحو استكمال خارطة الطريق وإجراء الانتخابات.

وأضاف المنفي: “ندعو إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة الانقسامات الليبية وإلى احترام قرارات الأمم المتحدة”.

ولفت رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إلى أنه يجب فصل المال العام عن الصراع السياسي، داعيا الجامعة العربية لممارسة دورها في بناء جسور الثقة بين الليبيين.

وتستكمل القمة العربية في دورتها الـ 31 يومها الثاني والأخير، وسط حضور كبير من القادة والزعماء العرب، وبرئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للقمة.