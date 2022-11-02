المنفي: ندعم القضية الفلسطينة وندعو الجامعة العربية لمساندة المجلس الرئاسي

دعا رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” الجامعة العربية إلى تبني موقف موحد تجاه الأوضاع في ليبيا وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وقال “المنفي”، في كلمته بالقمة العربية المنعقدة حاليا في الجزائر، “يجب استكمال تنفيذ خارطة طريق جنيف عبر انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري واضح”، مشددا على ضرورة تحييد المال العام عن الصراع السياسي وضمان العدالة والترشيد في الإنفاق.

وأكد المنفي، موقف ليبيا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية على أساس دولة مستقلة عاصمتها القدس، متابعا، “أن الشعب الليبي ما زال يلتمس طريقه إلى إعادة البناء على أسس الحرية والديمقراطية والقانون بعد أكثر من عقد من الزمن.

وأضاف، “أدعو لوقف التدخلات السلبية وغير البناءة ودعم المسار الديمقراطي”، مشيرا بقوله، “نعمل في مسار وطني متوازن وغير منحاز بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر وبناء التدابير والثقة بين الليبيين”.

كما دعا الجامعة العربية إلى مساندة المجلس الرئاسي، وتبني موقف عربي موحد تجاه رحيل كافة المرتزقة والقوات الأجنبية، مضيفا “على الجامعة العربية ممارسة دورها المأمول في تقريب وجهات النظر وبناء جسور الثقة بين الليبيين”.

وتابع “يجب وقف التدخلات السلبية وغير البناءة، ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة والابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة الانقسامات في ليبيا، والالتزام بقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، والتي تحث مجلسي النواب والدولة على التوافق لوضع قاعدة دستورية، تُجرى على أساسها انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال.