هيرتج: الرؤساء الأميركان مترددون في الانخراط بعمق في ليبيا منذ العام 2012

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مؤسسة “هيرتج” البحثية الأميركية الضوء على عدم إيلاء واشنطن أهمية كبيرة لمنطقة شمال إفريقيا وما يجري في دولها ومنها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد، أكد بروز مخاوف وتطورات تؤثر على مصالح الولايات المتحدة الحيوية في هذه المنطقة، في وقت تتمثل فيه التحديات بالمساعدة في وقف التراجع الديموقراطي فيها والركود الاقتصادي وتأثيرات الصين.

وأوضح التقرير أن الرؤساء الأميركيين مترددين في الانخراط بعمق في ليبيا منذ هجوم الـ11 من سبتمبر من العام 2012 على مجمع السفارة الأميركية في مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أن الأوروبيين لم يركزوا أيضًا على إعادة إنتاج البلاد الكبير من الغاز والنفط إلى السوق العالمية.

وأضاف التقرير أنه لا يبدو أن هناك نهاية واضحة تلوح في الأفق للمشاكل الأمنية الخطيرة في ليبيا التي ما زالت تعاني من صراع داخلي وتأثيرات متنافسة للقوى الخارجية في أوروبا والشرق الأوسط وروسيا، مبينا أن موسكو حريصة وبخلاف واشنطن على مواصلة ممارسة نفوذها في البلاد والمنطقة.

