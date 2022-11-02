الأرصاد: استقرار الأجواء على أغلب المناطق الليبية ودرجات الحرارة القصوى مابين (24-28)مْ

اعلن المركز الوطني للأرصــاد الجويـــة عن وقوع اغلب مناطق ليبيا تحت تأثير امتداد مرتفع جوي يساهم في استقرار العوامل الجوية على أغلب المناطق، بحيث تكون الحرارة معتدلة نهارا و تميل للإنخفاض ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشار المركز في نشرته عن الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأربعاء، 02/ 11/ 2022 وخلال اليومين القادمين، إلى أن درجات الحرارة القصوى مابين (24-28)مْ، ولاتتجاوز (22 )مْ على مناطق الجبل الاخضر.

ووقع المركز تكاثر السحب من حين لآخر على مناطق سرت – الخليج وبعض مناطق الساحل الشرقي مع احتمال سقوط امطار خفيفة احياناً.

وذكر المركز أنه من المتوقع تغير الأجواء على مناطق شمال ليبيا الأسبوع القادم نتيجة اقتراب منخفض جوي من البحر الأبيض المتوسط يعمل على تكاثر للسحب وفرصة سقوط امطار متفرقة.