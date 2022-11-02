البرهان :نجدّد دعوة الأطراف الليبية للحوار

ناشد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خلال خطابه أمام القمة العربية في الدورة الحادية والثلاثون التي تستضيفها الجزائر، الأطراف الليبية للحوار من أجل التوصل إلى قاعدة دستورية تعيد الأوضاع لطبيعتها.

وأعلن رئيس مجلس السيادة موقف السودان الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، كما دعا الأطراف في اليمن لاستئناف الحوار من أجل تسوية سياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد البرهان التزام السودان بمبادرة الأمن الغذائي العربي، وأن السودان مفتوح للحكومات وقطاع الأعمال العربي.

وأعرب البرهان عن أمله في أن تتبنى هذه القمة قرارات تحث منظمات الجامعة العربية والدول والحكومات لدعم مشروع الإكتفاء الذاتي للأمة العربية من الحبوب والغذاء.

ودعا رئيس مجلس السيادة القادة إلى دعمهم لترسيخ دعائم السلام والاستقرار والتنمية في السودان في هذه المرحلة الاستثنائية لإنجاز مهام الفترة الانتقالية، مؤكداً الالتزام الكامل بتوفير المناخ الملائم للحوار الوطني ودعم المبادرات المطروحة من القوى السياسية والمجتمعية وتشجيع الجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق يمهد لتشكيل حكومة كفاءات مدنية.

وعدد البرهان الدور الإيجابي للسودان في دعم السلام والاستقرار في الوطن العربي من خلال دوره الإقليمي خلال ترؤسه الحالي لمنظمة الايقاد وفي دعم الاستقرار في جمهورية جنوب السودان َجمهورية الصومال إلي جانب مكافحة الارهاب والجرائم العابره والاتجار بالبشر في منطقة الساحل والصحراء والبحر الأحمر.