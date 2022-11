أعضاء الأمن يتمكنون من الإيقاع بالـ” الواوي ” في منطقة غوط الشعال

ليبيا – تمكن أعضاء التحري والقبض بمكتب تحري وتحقيقات جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية من الإيقاع بمجرم سوري الجنسية في منطقة غوط الشعال.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى القبض على هذا المجرم الخطير الملقب بـ”الواوي”، لكونه من ذوي السوابق الجنائية وبحوزته مسدس قام بإطلاق النار به على أحد المواطنين، مما سبب له عاهة مستديمة.

وأضاف البيان: إن “الواوي” متهم بجرائم الإيذاء الجسيم والخطير والتسبب بعاهة والسب والتهديد وانتهاك الحرمة وشرب الخمر والفعل الفاضح.

