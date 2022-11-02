محلل سياسي: حفتر لا يملك قرار اندلاع الحرب والانتخابات مع الدبيبة مستحيلة

أكد المحلل السياسي إبراهيم لاصيفر، أن تحذير حفتر من شن حرب جديدة لا يتخطى الكلام، لأنه لا يملك قرار اندلاعها أو توقفها، والدليل واضح في الرد الأميركي الذي جاء أمس من الجزائر برفض عودة البلد لمربع الانقسام والحرب.

وأوضح لاصيفر، في تصريحات لـ “اندبندنت عربية” طالعتها “السبق”، أن الظروف الدولية ليست مهيئة لصدام عسكري جديد في ليبيا، فأي تسويات جديدة في ظل وجود حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية لن ترى النور، مستبعدًا إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف، قائلاً: “لا يمكن القيام بانتخابات قبل إجراء مصالحة وطنية شاملة بين مختلف الأطراف الليبية”.

واستدرك لاصيفر: “حديث الدبيبة عن أهمية الذهاب نحو انتخابات مبكرة حتى يسلم السلطة هو مجرد شماعة من أجل البقاء لأطول فترة ممكنة”، متابعا: “حتى لو ذهبت حكومة الدبيبة إلى انتخابات مبكرة فلن تنجح لأن حكومته لا تسيطر إلا على جزء من المنطقة الغربية فقط”.